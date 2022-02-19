Donetsk’tan sonra Lugansk’ta da seferberlik ilan edildi

Sputnik'e göre, Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik’in, genel seferberlik ilanını içeren bir kararname imzaladığı belirtildi. Kararname ile 18-50 yaşlarındaki erkeklerin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nden ayrılmaları yasaklandı.

Lugansk’ta seferberlik, Ukrayna hükümet güçleri tarafından Donbass’taki yerleşim yerlerine yoğun bir biçimde ateş açıldığı bir döneme denk geliyor. Donbass’ın kadın, çocuk ve yaşlı sakinleri, Kiev güçlerinin geniş çaplı saldırıya geçmesinin beklenmesi nedeniyle dün akşam saatlerinden beri Rusya’ya tahliye ediliyor.