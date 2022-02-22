Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: Avrupa ve ABD'nin kararlarını bekliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, Viyana görüşmelerine atıfta bulunarak, "Görüşmeler önemli ölçüde ilerledi ve konuların kapsamı ve sayısı azaldı. Ancak geri kalan konular çözülmesi gereken en zor, kilit ve ciddi konular" dedi.

Hatipzade, “İran’ın tüm hakları, kazanımları ve barışçıl nükleer bilgisi, bu nesil ve gelecek nesiller için bir onur olarak kalmak için korunacaktır. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Kalan iki veya üç konuda karşı tarafın taahhüdünü görürsek son aşamaya geçeceğiz. Hala Avrupa'nın ve Amerika'nın kararlarını bekliyoruz ve bu iradeyi onlarda henüz görmedik.” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, Afrika turuna çıkıyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, "ABD ile müzakere İran ekibinin gündeminde değil çünkü herhangi bir ilerlemenin kaynağı olmayacak" dedi.

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Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 236 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 19 bin 110 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 135 bin 276'ya vaka sayısı ise 6 milyon 961 bin 562'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 85'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 517 bin 436'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran'da savaş uçağı düştü

İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.