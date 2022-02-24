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24 Şub 2022 10:03

Türkiye'den Ukrayna'daki vatandaşlara uyarı

Türkiye'den Ukrayna'daki vatandaşlara uyarı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz" denildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da yaşayan vatandaşlar için bir duyuru yayımladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır" denildi.

Açıklama şöyle oldu:

"Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız,

Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz".
 

News Code 1900666
https://tr.mehrnews.com/news/1900666/

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