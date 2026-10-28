Rosatom: Putin ve Pezeşkiyan, Buşehr Nükleer Santrali  konusunu görüştü

RIA Novosti’nin haberine göre Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı son görüşmeyi değerlendirdi.

Likhachev, Putin-Pezeşkiyan görüşmesinde Rus personelinin Buşehr’deki görevlerine dönmesi konusunun gündeme geldiğini belirtti.

"Rus personel sayısı kasım ayında 200’e çıkarılacak"

İran’daki Buşehr Nükleer Santrali inşa projesinde görev alan Rus çalışanların sayısının artırılacağını duyuran Rus yetkili, “Moskova, Kasım ayında Buşehr nükleer santral inşa projesinde görevli Rus personel sayısını 200 kişiye çıkarmayı planlıyor” dedi.

Likhachev ayrıca, Cumhurbaşkanı Pezeshkian’ın Moskova’da Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Buşehr projesinde aktif olarak çalışan Rus personelin geri dönüş sürecini “son derece olumlu” olarak değerlendirdiğini belirtti.