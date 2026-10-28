Irak’ta DEAŞ’a yönelik operasyon başlatıldı

Irak merkezli El Malume haber sitesine göre, Iraklı bir güvenlik kaynağı bugün çarşamba günü, ülkenin Selahaddin vilayetinin doğusunda yer alan Makhul Dağları bölgesinde iki koldan operasyon başlatıldığını duyurdu.

İstihbarat birimlerinin desteğiyle ortak bir güvenlik gücü, Makhul Dağları’nın kuzey kesiminde, Selahaddin vilayetinin doğu sınırları içerisindeki iki ayrı noktadan operasyona başladı.

Operasyon kapsamında, birbirine yakın dört bölgede destek ve arama-tarama faaliyetleri yürütülüyor. Yamaçlar ve yüksek kesimlerden oluşan bu bölgelerde operasyonun yaklaşık beş kilometre derinliğe ulaştığı belirtildi.

Güvenlik kaynağı, operasyonun 2026 yılının son çeyreğinde güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan strateji kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi. Söz konusu strateji, Selahaddin vilayeti sınırları içerisindeki 13 bölgeyi kapsıyor.

Kaynak, Makhul Dağları’nın stratejik açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bölgede DEAŞ’a ait uyuyan hücrelerin varlığını önlemek amacıyla temizlik ve arama-tarama çalışmalarının gerekli olduğunu ifade etti.