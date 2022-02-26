Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İranlı yetkili: Batı, savaş ve krizin asıl sorumlusudur

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Twitter üzerinden Rusya-Ukrayna hattındaki kriz ve çatışmaları değerlendirerek, "Savaştan daha iğrenç bir şey yoktur. Fakat Batı’nın diğer ülkelerin ulusal güvenliğini çeşitli yönetmelerle zedelemeye çalıştığında, buna direnmek üzere meydana gelen savaş ve krizlerın asıl sorumlusu bizzat Batı'nın kendisidir." dedi.

Emir Abdullahiyan, Macar mevkidaşı ile Ukrayna krizini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Ukrayna krizi ile bölgesel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

NATO'nun provokatif eylemleri Ukrayna'daki durumu karmaşık hale getirdi

Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, Ukayna'daki gelişmelere ilişkin, "ABD liderliğindeki NATO’nun provokatif eylemleri bölgedeki durumu daha da karmaşık bir hale getirmiştir. Dünyada her şeye burnunu sokan ABD kendini süper güç olarak görüyor, halbuki böyle bir şey söz konusu olamaz." dedi.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna tutumunu eleştiren Ayetullah Ahmed Hatemi, "Bu olayda Avrupa ülkeleri sürekli savaş çanları çalıp gerilimi tırmandırmaya çalışıyor. Ancak İran İslam Cumhuriyeti bu konuda mantıklı bir tavır takındı." ifadelerini kullandı.

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 214 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 972 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 136 bin 166’ya vaka sayısı ise 7 milyon 23 bin 904’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 197’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 602 bin 417’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.