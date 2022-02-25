İran'da bugünkü vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 214 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 972 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 136 bin 166’ya vaka sayısı ise 7 milyon 23 bin 904’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 197’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 602 bin 417’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.