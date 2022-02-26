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26 Şub 2022 11:44

Hizbullah yetkilisinden Ukrayna yorumu: ABD'ye güvenmek yanlıştır

Hizbullah yetkilisinden Ukrayna yorumu: ABD'ye güvenmek yanlıştır

Hizbullah Yürütme Kurulu Başkanı Seyyid Haşim Safiyeddin, Rusya-Ukrayna hattında yaşanan gerilimi değerlendirdi.

Arap medyasına göre Hizbullah Yürütme Kurulu Başkanı Seyyid Haşim Safiyeddin, "Ukrayna meselesi ABD'nin müttefiklerini yalnız bıraktığını ortaya çıkardı." dedi.

Safiyeddin, "Bazılarının ABD'nin desteğine güvenmesi yanlıştır. Bu konu Ukrayna krizinde yeniden doğrulandı." ifadesini kullandı.

ABD'nin bu tür davranışına Lübnan'da da tanık olduklarını dile getiren  Safiyeddin, "Lübnan ve bölgenin tüm felaketlerden kurtulması, Amerikan hegemonyasından gerçek kurtuluşla mümkün olacak." açıklamasında bulundu.

Hizbullah yetkilisi, "ABD'nin, kendi çıkarlarının tehlikede olduğunu anlayınca, verdiği destek ve işbirliği vaatlerinden vazgeçer ve kendi çıkarını korur. ABD ve Batı'nın Ukraynalıları kışkırtmasının ardından bugün Ukrayna tek başına kaldı. ABD Başkanı Joe Biden da, durumun ciddiyetini farkettikten sonra savaşta yer almayacağını açıkladı." diye konuştu.

News Code 1900713
https://tr.mehrnews.com/news/1900713/

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