Erbil'deki Mossad üssüne füze saldırısı

Iraklı bir güvenlik kaynağı, Erbil'de Siyonist Rejim casusluk servisi Mossad'a ait iki eğitim merkezinin balistik füzelerle vurulduğunu bildirdi.

Türkiye'den Erbil'deki saldırı ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Erbil şehrine bu sabah balistik füzelerle yapılan saldırıları kınıyoruz. Irak'ta barış ve istikrarı bozmaya yönelik bu tip eylemler asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Irak’ın yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil'in 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Erbil'deki saldırıda çok sayıda Mossad subayı öldü

Almaalomah haber sitesinin Iraklı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Erbil kentinde Musif Salahaddin caddesi üzerinde bulunan Mossad’a ait eğitim merkezine düzenlenen füzeli saldırıda çok sayıda Siyonist subay öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Erbil'e füzeli saldırı

Sabereen News Telegram kanalında yer alan bilgiye göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de bulunan Siyonist İsrail gizli servisi Mossad'ın üslerine füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Erbil kentindeki ABD Konsolosluğuna yönelik de saldırısı düzenlendiği ve saldırının ardından Konsolosluğunun alarma geçtiği öğrenildi.

ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ve konsolosluğunun zarar görmediği bidirildi.

ABD Savunma Bakanlığı ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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