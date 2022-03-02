Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat Perşembe sabahı verdiği emirle Rus ordusu Ukrayna'ya girerek operasyon başlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları yedinci gününde de devam ederken, Kiev'de çatışmalar yoğunlaştı. İşte Rusya- Ukrayna savaşında son durum:

*Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde 2. tur bu akşam

Rus Tass haber ajansı, iki ülke arasında yapılacak barış müzakerelerinde 2. turun bu akşam saatlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başdanışmanı Arestoviç de, "Rusya ile müzakerelerin 2. turu bu akşam aynı heyetlerin katılımıyla yapılacak." açıklaması yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da "Rus heyeti bugün (çarşamba) öğleden sonra müzakere alanında Ukrayna heyeti ile görüşmelere hazır olacak" dedi.

*İngiltere Başbakanı Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü

Başbakanlık Ofisinden bir sözcü, Johnson'ın, Ukrayna'ya yönelik menfur saldırıları kınamak için bu sabah Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirtti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e maksimum baskı uygulanması için 'yaptırımların daha da genişletilmesi gerektiği' konusunda hemfikir olduğu bildirildi.

*Lavrov: Ukrayna, görüşmeleri ABD'nin isteğiyle erteliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini belirtti. Lavrov, Ukrayna’nın Rusya ile görüşmeyi ABD’nin isteğiyle ertelediğini belirtti.

*Ukrayna-Rusya müzakereleri ertelendi

Rus haber ajansı TASS'a göre bugün ikincisinin yapılması planlanan Ukrayna-Rusya müzakereleri ertelendi.

*Harkov'daki son durumdan görüntüler

Rusya, Ukrayna’nın Harkov kentindeki bir polis merkezini vurdu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin bölgede olduğu, can kaybı ve yaralı sayısının henüz belirlenemediği belirtildi. Görüntülerde, hedef alınan binada yangın çıktığı ve çatısının çöktüğü görüldü.

*Ukrayna: Yeni Bayraktarlar çoktan geldi ve ve savaş pozisyonlarına geçti

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya'yla krize ilişkin son değerlendirmesinde, "Yeni Bayraktarlar Ukrayna'ya çoktan geldi ve savaş pozisyonlarına geçti" dedi.

*Rusya: Herson kentinin tamamının kontrolünü ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın Herson kentinde tamamen kontrol sağladıklarını açıkladı.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin denetim sağladığı Herson’da vatandaşların yaşamlarını sürdürmesi için gerekli olan altyapı, tesis ve ulaşım araçlarının olağan biçimde çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

*Rusya: Herson kentinin tamamının kontrolünü ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın Herson kentinde tamamen kontrol sağladıklarını açıkladı.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin denetim sağladığı Herson’da vatandaşların yaşamlarını sürdürmesi için gerekli olan altyapı, tesis ve ulaşım araçlarının olağan biçimde çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

*Ukrayna: Rus paraşütçü birlikleri Harkov'a indi

Ukrayna ordusu, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'a Rus hava indirme birliklerinin sabaha karşı indiğini duyurdu. Kentte çatışmalar yaşandığı belirtiliyor.

*Kiev'de son durum

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

Rusya Savunma Bakanlığının Kiev'de Ukrayna istihbaratına, merkezleri vuracağını duyurmasının ardından akşam saatlerinde kentte büyük patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer, nerelerin hedef alındığını açıklamadı.

*Kiev ve Moskova heyetleri bugün görüşecek

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Rus ve Ukrayna heyetleri müzakere için pazartesi günü ilk kez bir araya geldi.

Rus medyasında, heyetlerin ikinci tur görüşmelerinin ise bugün gerçekleştirileceği haberi yer aldı.

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