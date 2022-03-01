Akaryakıt sektörüne Ukrayna krizi

Güldem Atabay, Politikyol'da kaleme aldığı yazısında Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 100 Doları geçerek rekor kıran petrol fiyatlarını aldı. Beklenenin aksine Rusya-Ukrayna savaşı bitse de petrol fiyatlarının artmaya devam edebileceğini yazan Atabay, "Varil başına fiyatın 150 dolar ve üzerini görmesi şok olur, ancak şaşırtıcı olmaz." ifadelerini kullandı.

İşte, Güldem Atabay'ın dikkat çeken o yazısı:

"Varil başına fiyatın 150 dolar ve üzerini görmesi şok olur, ancak şaşırtıcı olmaz.

Rusya dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi ve toplamda payı %11 civarında. Bu akışın devam etme kapıları açık olsa da, Batılı büyük özel petrol şirketleri Rus ortaklıklarını milyar dolara da mal olsa bitirme kararı açıklamaya başladılar.

Dolayısıyla Rus petrolünün İran’a benzer şekilde sistem dışına itilmesi ya da Rusya’nın karşı yaptırım olarak doğalgaz akışını Avrupa’ya keseceğini açıklaması gibi iyice ekonomik olarak sertleşen adımlar görmedik. Bu adımların gelmesi elbette petrol fiyatlarında ancak zamanla dengelenebilecek şok yükselişler yapar. Varil başına fiyatın 150 dolar ve üzerini görmesi şok olur, ancak şaşırtıcı olmaz.

Bu gibi keskinleşen adımlar gelmese dahi, petrol fiyatının önümüzdeki 12-18 aylık dönemde düşmesi değil, yükselmesi çok daha makul görünüyor. %11’lik Rus petrolünün alımında yaşanacak zorluklar, Rus enerjisine bağımlılığı azaltma çabalarının talebi alternatif piyasalara daha yüksek maliyetle yönlendirmesi, OPEC+’nın üretimi artırmak konusunda yavaştan alır tavrı ve esasta kapasite sorunu olması petrol fiyatının “normalleşmesine” önemli engel. Merkez bankaları faiz artışının küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatarak talebi aşağı çekmesi ise en erken 2023 ortalarından sonra hissedilecek. Bu da üretim amaçlı enerji talebinin devamı anlamına geliyor.

Çok büyük oynaklıkların izlendiği bir piyasa olmakla birlikte, varil başına petrol fiyatının 100 dolardan artarak 110-120 dolar arasında bir yere yönelme olasılığının yeniden 85 dolara düşme olasılığından daha yüksek olduğunu kavramakta da bu nedenlerle fayda var.

Bu fiyatlar hem dünya hem Türkiye’de enflasyonu ivmelendirecek hem de Türkiye gibi enerji ithalatçısı bir ülkenin de cari açığını artırarak para birimi TL’ye baskı yaratacak seviyeler."