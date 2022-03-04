Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevden 'affını' istedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı.



AKP kulislerinde bir süredir Pakdemirli'nin görevden alınabileceği konuşuluyordu.

Resmi Gazete'de tebliğ edilen atama kararı şöyle:

“Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli’den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı’na Vahit Kirişci Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 ncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır."

Kaynak: T24