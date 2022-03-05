  1. Türkiye
5 Mar 2022 14:47

Kulis: Kabinede değişiklikler devam edecek

Kulis: Kabinede değişiklikler devam edecek

İktidar kulislerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki görev değişiminin ardından gelecek dönemde kabinedeki değişikliklerin devam edeceği konuşuluyor.

İktidar kulislerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndaki görev değişiminin ardından gelecek dönemde kabinedeki değişikliklerin devam edeceği konuşuluyor. Kulislerde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin görevden alınabileceği dile getiriliyor.

Cumhuriyet’in kulis haberine göre, gelecek dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ikiye ayrılabileceği, Mehmet Nuri Ersoy’un Turizm Bakanı olarak devam edeceği ancak Kültür Bakanlığı’na başka bir ismin getirilebileceği de dillendiriliyor.
 

News Code 1900859
https://tr.mehrnews.com/news/1900859/

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