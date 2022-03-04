Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santraline saldırı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat Perşembe sabahı verdiği emirle Rus ordusunun Ukrayna'ya girerek operasyon başlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları 9. gününde de devam ederken,Gece saatlerinde başkent Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu. Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktı. İşte Rusya- Ukrayna savaşında son durum:

*Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak, "Savaşın başlamasından önce her iki dışişleri bakanını da Antalya'da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Ukraynalılar bu savaş ortamında gelebilirler mi bilmiyorum. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da Antalya'ya geleceğini teyit etti. İki tarafı da bakanlar düzeyinde bir araya getirmeyi temenni ederiz" dedi.

*Putin'den dünyaya son dakika çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son dakika olarak yaptığı açıklamada, diğer ülkelere Rusya'yla ilişkilerini normalleştirme çağrısında bulundu.

'Komşulara karşı art niyet taşımadıklarını' belirten Putin, "Rusya diğer devletlere karşı ekonomik yükümlülüklerini yerine getirecek" dedi.

*Rusya Savunma Bakanlığından açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'da kontrolü sağladıklarını doğrulayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, santralin faaliyetlerinin normal bir biçimde devam ettiği aktarıldı.

*Zelensky: Avrupa'nın sonu olur

Zelenski, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu.

Santralin Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenski, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa’nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar” ifadelerini kullandı.