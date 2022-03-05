İslami: Siyasi etki ve lobicilik, UAEA'nın kararlarını etkilememelidir

Muhammed İslami yaptığı açıklamada, “Bugün sayın Grossi ile kendisinin ve bizim meslektaşlarımızın bir önceki Viyana ziyareti sırasında ele alınan kalan konuları gözden geçirdik ve bu konuların belgelerini en geç Haziran’a kadar hazırlama sonucuna vardık” dedi.

İslami, “Bizim için ve ajans için önemli olan bu konuların doğal bir şekilde ve kendi düzenlemeleri çerçevesinde yapılmasıdır. Ajansın kararlarını etkileyen herhangi bir siyasi etki, lobicilik ve müdahale bu yönde yön bulmamalıdır. Bu yol, ajansın ilişkileri çerçevesinde ve oldukça profesyonel bir şekilde izlenmelidir” ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi de “Uzun süredir çözülmeyen ve açıklığa kavuşturulması gereken birkaç özel konu vardı. Bu yüzden pragmatik bir yaklaşım benimsemeye çalıştık” dedi.

Rafael grossi, “İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, geri kalan konular ve koruma konularında etkileşime girmezlerse, nükleer anlaşma gibi kapsamlı bir anlaşmanın sonuca varmasına inanmak zordur” ifadelerinde bulundu.

UAEA Başkanı, “İran ile ajans arasındaki işbirliğini ilerlemesi ve İran halkının refaha doğru hareket etmesi için geleceğe doğru ilerlemeye kararlıyız” ifadesini kullandı.

Grossi, Siyonist Rejim’in İran’a karşı tehditlerinin ne zamana kadar süreceği sorusuna, “Çalışmalarımız hiçbir ülke tarafından etkilenmez ve kontrol edilmez” yanıtını verdi.