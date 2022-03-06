UAEA ve İran'dan işbirliği ve diyaloğun güçlendirilmesi hususunda ortak bildiri

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve İran arasında özellikle bazı nükleer tesislere yönelik bilgi akışında yaşanan sıkıntılar başta olmak üzere çeşitli alanlardaki sorunları görüşmek üzere Tahran’a ziyaret gerçekleştiren Grossi, İranlı yetkililerle fikir birliği sağlanan hususlar üzerine ortak bir bildiriye imza attı.

Bu bağlamda, İran Atom Enerjisi Kurumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmaya vardı:

1- İran’ın en geç 20 Mart'a kadar Ajans tarafından üç yer (tesis) hakkında gündeme getirilen ve bu ülke tarafından henüz yanıtlanmamış sorulara ilişkin destekleyici belgeler de dahil olmak üzere yazılı açıklamada bulunacağı kaydedildi.

2- İran’dan yazılı açıklama ve ilgili belgeler alındıktan sonra 2 hafta süresince bunların Ajans tarafından inceleneceği belirtilen açıklamada, elde edilen veriler doğrultusunda İran’a sorular yöneltileceği ifade edildi.

3- Ajansın İran’dan elde ettiği yeni veriler doğrultusunda bu ülkeye yönelttiği soruların üzerinden bir hafta geçtikten sonra söz konusu soruları ele almak için tarafların Tahran’da bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca söz konusu 3 yer için ayrı ayrı toplantılar düzenleneceği kaydedildi.

4- Yukarıdaki 1 ila 3. paragraflarda belirtilen faaliyetlerin tamamlanması ve UAEA tarafından ilgili değerlendirmenin ardından, Genel Müdür vardığı sonucu Haziran 2022 düzenlenecek yönetim kurulu toplantısından önce rapor etmeyi amaçlamaktadır.