Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Emir Abdullahiyan UAEA Başkanı Grossi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran’a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi.

İslami: Siyasi etki ve lobicilik, UAEA'nın kararlarını etkilememelidir

İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ortak basın toplantısı düzenledi.

Muhammed İslami yaptığı açıklamada, “Bugün sayın Grossi ile kendisinin ve bizim meslektaşlarımızın bir önceki Viyana ziyareti sırasında ele alınan kalan konuları gözden geçirdik ve bu konuların belgelerini en geç Haziran’a kadar hazırlama sonucuna vardık” dedi.

İslami, “Bizim için ve ajans için önemli olan bu konuların doğal bir şekilde ve kendi düzenlemeleri çerçevesinde yapılmasıdır. Ajansın kararlarını etkileyen herhangi bir siyasi etki, lobicilik ve müdahale bu yönde yön bulmamalıdır. Bu yol, ajansın ilişkileri çerçevesinde ve oldukça profesyonel bir şekilde izlenmelidir” ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi de “Uzun süredir çözülmeyen ve açıklığa kavuşturulması gereken birkaç özel konu vardı. Bu yüzden pragmatik bir yaklaşım benimsemeye çalıştık” dedi.

Rafael grossi, “İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, geri kalan konular ve koruma konularında etkileşime girmezlerse, nükleer anlaşma gibi kapsamlı bir anlaşmanın sonuca varmasına inanmak zordur” ifadelerinde bulundu.

İranlı yetkili Tahran-Riyad görüşmelerini değerlendirdi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ilişkin olarak kisisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“İran'ın Irak’ın ev sahipliğinde yürütülen Suudi Arabistan ile ikili görüşmelere aktif katılımı, Tahran’ın komşularıyla işbirliği ve dostluk alanında karşılıklı ve bölgesel çıkarların güvence altına alınmasına dayalı ilkeli stratejisinden kaynaklanmaktadır.

Siyonist Rejimin İslam dünyasının ve Arap dünyasının en büyük düşmanı olduğunu unutmamalıyız.”

İran Atom Enerjisi Başkanı, Rafael Grossi ile görüştü

İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami, üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere bu sabah Tahran’a gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüştü.

UAEA Başkanı Grossi Tahran'da

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere bu sabah Tahran’a geldi.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 154 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 89 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 137 bin 747'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 84 bin 306'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 983'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 719 bin 4'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.