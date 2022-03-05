İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 154 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 89 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 137 bin 747'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 84 bin 306'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 983'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 719 bin 4'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.