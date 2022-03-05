  1. Siyaset
5 Mar 2022 10:32

İranlı yetkili Tahran-Riyad görüşmelerini değerlendirdi

İranlı yetkili Tahran-Riyad görüşmelerini değerlendirdi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Şemhani, Tahran'ın Riyad'la görüşmelerdeki aktif katılımının İran'ın komşularıyla işbirliği konusundaki ilkeli stratejisinden kaynaklandığını belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ilişkin olarak kisisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“İran'ın Irak’ın ev sahipliğinde yürütülen Suudi Arabistan ile ikili görüşmelere aktif katılımı, Tahran’ın komşularıyla işbirliği ve dostluk alanında karşılıklı ve bölgesel çıkarların güvence altına alınmasına dayalı ilkeli stratejisinden kaynaklanmaktadır.

Siyonist Rejimin İslam dünyasının ve Arap dünyasının en büyük düşmanı olduğunu unutmamalıyız.”

News Code 1900855
https://tr.mehrnews.com/news/1900855/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 5 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler