İranlı yetkili Tahran-Riyad görüşmelerini değerlendirdi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ilişkin olarak kisisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“İran'ın Irak’ın ev sahipliğinde yürütülen Suudi Arabistan ile ikili görüşmelere aktif katılımı, Tahran’ın komşularıyla işbirliği ve dostluk alanında karşılıklı ve bölgesel çıkarların güvence altına alınmasına dayalı ilkeli stratejisinden kaynaklanmaktadır.

Siyonist Rejimin İslam dünyasının ve Arap dünyasının en büyük düşmanı olduğunu unutmamalıyız.”