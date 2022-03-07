Dış faktörlerin ulusal çıkarlarımızı etkilemesine izin vermeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün İslami Şura Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede Viyana görüşmelerini değerlendirdi.

İran’ın, iyi ve güçlü bir anlaşmayı sonuçlandırmasını memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Emir Abdullahiyan Tahran’ın, özellikle etkili ekonomik garantiler dahil olmak üzere belirlenen kırmızı çizgileri koruma konusundaki kararlılığına vurgu yaptı.

Emir Abdullahiyan, “Yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana görüşmelerinde kırmızı çizgilerimizi korumaya çalışırken hiçbir dış faktörün ülkenin ulusal çıkarlarını etkilemesine izin vermeyeceğiz” dedi.