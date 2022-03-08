İran'da COVID-19 salgınında vefat sayısı azalıyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 144 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 841 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 138 bin 260'a, vaka sayısı ise 7 milyon 102 bin 159'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 428'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 747 bin 70'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.