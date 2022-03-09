Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat Perşembe sabahı verdiği emirle Rus ordusunun Ukrayna'ya girerek operasyon başlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları 14. gününde de devam ederken, Batı tarafından Moskova'ya karşı yaptırımlar da sıkılaştı. İşte Rusya- Ukrayna savaşında son durum:

*Rusya: Yaptırımlara karşı kesin ve duyarlı yanıt vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptırımlarla ilgili her açıdan önlemler üzerinde çalışıldığını vurgularken kesin ve duyarlı bir yanıt vereceklerini açıkladı.

*Türkiye Rus Petrolünü Almaya Devam Edecek

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Rusya’dan petrol almaya devam edeceğini ve küresel talebin karşılanmasına yönelik ilave arz sağlayacağı için İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını umduklarını söyledi.

*Rusya tekrar geçici ateşkes ilan etti

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kentlerinde insani durumun kötüleştiği belirtildi.

Sivillerin ve yabancı uyruklu vatandaşların güvenliğinin sağlanması önemine işaret edilen açıklamada, "Rusya, 9 Mart'ta Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve insani koridorları oluşturmaya hazır" denildi.

*ABD, Polonya'ya 2 Patriot bataryası gönderiyor

ABD Avrupa Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Komutanı General Tod Wolters, iki adet Patriot hava savunma bataryasının Polonya'ya gönderilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

Açıklamada, Polonya'nın daveti ve General Wolters'ın talimatıyla ABD Avrupa Komutanlığı ile Afrika Komutanlığının uhdesindeki iki Patriot bataryasının Polonya'ya konuşlandırılacağı bildirildi. Söz konusu bataryaların "tamamen savunma amaçlı" olduğu kaydedilen açıklamada füzelerin hiçbir şekilde saldırı maksatlı olmadığına işaret edildi.

*Ukrayna'da yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesi tamamlandı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, Ukrayna'nın Sumi kentinden alınan yaklaşık 5 bin kişinin tahliyesinin tamamlandığını belirterek, tahliye edilenlerin arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğunu duyurdu.

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