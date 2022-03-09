Türkiye'de benzin ve motorine tekrar zam!

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri operasyon, alınan sert yaptırım kararları ve dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getiriyor.

Sözcü’de yer alan habere göre; sektör kaynakları bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Bu geceki zamla birlikte, akaryakıt fiyatları peş peşe 7. günde zamlanmış olacak.

Motorin 25 TL’yi aşıyor

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 22,24 TL’ye, İzmir’de 22,26 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,06 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25,17 TL’ye yükselecek.