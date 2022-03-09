  1. Ekonomi
9 Mar 2022 11:43

Türkiye'de benzin ve motorine tekrar zam!

Türkiye'de benzin ve motorine tekrar zam!

Rusya-Ukrayna gerilimiyle birlikte artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıt ücretlerine de yansıyor. Bu geceden itibaren motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam bekleniyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri operasyon, alınan sert yaptırım kararları ve dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getiriyor.

Sözcü’de yer alan habere göre; sektör kaynakları bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Bu geceki zamla birlikte, akaryakıt fiyatları peş peşe 7. günde zamlanmış olacak.

Motorin 25 TL’yi aşıyor

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 22,24 TL’ye, İzmir’de 22,26 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,06 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25,17 TL’ye yükselecek.

News Code 1900942
https://tr.mehrnews.com/news/1900942/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler