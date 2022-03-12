Emir Abdullahiyan, Polonyalı mevkidaşıyla Ukrayna'yı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile telefonda Ukrayna savaşını görüştü.

Emir Abdullahiyan telefon görüşmesinde, dünyanın hiçbir yerinde savaşı çözüm olarak görmediklerini ifade etti.

İran'dan AB'nin "Viyana" çağrısına yanıt

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da yürütülen müzakerelere ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "Viyana müzakerelerine ara vermek, kalmış sorunların çözülmesinin ve nihai bir dönüşün önünü açabilir." dedi.

Hatipzade, tüm tarafların görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasına odaklandığını anlatarak, "Hiçbir dış faktör, toplu sözleşmeye doğru ilerleme konusundaki ortak irademizi etkilemeyecek." ifadesini kullandı.

İran: Dünya pazarına petrol tedarik etmeye hazırız

İran Devlet Haber Ajansı'na (IRNA) konuşan Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hüceste Mehr, "Dünya pazarına petrol tedarik etmeye hazırız. İran petrolünün dünya pazarlarına geri dönüşü, petrol fiyatlarını büyük ölçüde istikrara kavuşturabilir." dedi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 139 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 953 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 138 bin 711'e, vaka sayısı ise 7 milyon 117 bin 544'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 69'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 768 bin 271'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.