İran'dan Suudi Arabistan'daki toplu idama tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suudi Arabistan'da çok sayıda kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

Hatipzade, "Bu insanlık dışı eylem insan hakları ve uluslararası hukukun temel ilkelerine, insani ilkelere aykırıdır." dedi.

İran'dan İsrail'e uyarı: Sert ve ezici yanıt veririz

Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist Rejim'e ait komplo ve kötülük merkezinin nokta atışı yapan füzelerle hedef alındığını açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sahte Siyonist Rejim’in son zamanlarda işlediği cinayetin karşılıksız kalmayacağının duyurulmasının ardından, dün gece saatlerinde Siyonistlere ait komplo ve kötülük merkezi, Devrim Muhafızları'nın güçlü füzeleri ile hedef alındı.

Siyonist Rejim'i yine uyarıyoruz. Herhangi bir kötü eylem tekrarlanması halinde sert, kararlı ve ezici yanıt verilecektir."

İranlı milletvekillerinden Suudi Arabistan'a idam tepkisi

İran İslami Şura Meclisi Başkan vekili Ali Nikzad, "Bazı vekiller Suudi Arabistan'da Şiilerin insanlık dışı olarak idam edilmesini kınadı." dedi.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 118 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 330 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 138 bin 949'a, vaka sayısı ise 7 milyon 123 bin 93'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 832'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 779 bin 494'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.