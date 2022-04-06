Sömürgecilerin Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmasına izin verilmemeli

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmda Meşhed kentinde dün Hz. İmam Rıza’nın (a.s) kutsal türbesinin avlusunda üç din adamına yönelik düzenlenen suikast girişiminden üzüntü duyduğunu dile getirdir.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Bu düşmanlığı yapanlar tekfircilerdendi. Sömürgecilerin ve münafıkların etnik ve dini meseleleri suistimal ederek ülkemizin Müslüman halkı ile komşu ülkeler arasında ihtilaf çıkarmalarına izin verilmemelidir. Çünkü ihtilaf çıkarmak sömürgecilerin eski yöntemlerinden biridir” dedi.

Salı akşamı Rezevi Türbesi avlusunda ziyaretçi üç din adamına yönelik bıçakla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı diğer iki kişi de hastaneye kaldırıldı.