İran'da üç Telegram kanalının yöneticileri yakalandı

Gizli belgeler yayınlama ve kamuoyunu rahatsız etme nedeniyle üç Telegram kanalının yöneticileri Devrim Muhafızları tarafından yakalandı.

Konuya ilişkin olarak Devrim Muhafızları Halka İlişkiler bölümünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" 'Nime Mahramane', 'Seraer' ve 'Saye Nevis' telegram kanallarının yöneticileri, gizli belge yayınlamak ve kamuoyunu rahatsız etmek suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklanan kişiler, gizli belgeler yayınlayarak halkın güvenini kazanmaya ve ardından onceden seçilmiş ve yanlış haberler yayınlayarak ülke yetkilileri arasında anlaşmazlık yaratmaya çalışıyordu."