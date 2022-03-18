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18 Mar 2022 09:51

Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla görüştü

Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda Ukrayna'daki son durumu görüştü.

TRT Habere'e göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

İki bakan görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilerle ilgili konuları ele aldı. 

News Code 1901107
https://tr.mehrnews.com/news/1901107/

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