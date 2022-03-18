Çavuşoğlu Fransız mevkidaşıyla görüştü

TRT Habere'e göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
İki bakan görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilerle ilgili konuları ele aldı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda Ukrayna'daki son durumu görüştü.
TRT Habere'e göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
İki bakan görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilerle ilgili konuları ele aldı.
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