Çin’den ABD’ye yaptırım tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Çin’e yaptırım uygulayacağı yönündeki tehdidine tepki göstererek, ABD’nin bildiğini okuması durumunda, Çin’in kesinlikle güçlü bir karşılık vereceğini belirtti.

Zhao Lijian, günlük basın toplantısında, ABD’nin her türlü tek taraflı yaptırımlarına ve uzun kol yargı girişimlerine karşı çıktıklarını söyledi. Zhao konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ABD tarafından son zamanlarda Çin hakkında provokasyon niteliğinde birçok iddia ileri sürüldü. Bu iddialar, bariz zorbalık olarak, ABD hükümetinin Soğuk Savaş’tan kalma sıfır toplamlı zihniyeti ve grupların zıtlaşması düşüncesini ortaya koydu. Ukrayna sorununda Çin daima objektif ve adil tavırla, olayın esasına göre bağımsız olarak karar vererek, tutumunu açıkladı. Çin her zaman gerginliğin yumuşamasını hızlandırmak için diyalog çağrısında bulunuyor ve mevcut krizi çözmek amacıyla inisiyatif ileri sürüyor. Çin’in çabalarını silmeyi, niyetini çarpıtmayı ve Çin’i karalamayı hedefleyen bütün yalan bilgileri yaratma girişimleri, sorumsuz ve ahlaksızdır.”

Yaptırımın hiçbir zaman sorunu çözecek etkili yol olmadığını vurgulayan Zhao, ABD’nin her türlü tek taraflı yaptırımlarına ve uzun kol yargı girişimlerine karşı çıktıklarını, Çinli işletmeler ve bireylerin meşru hak ve çıkarlarını kesinlikle savunacaklarını dile getirdi.

Zhao, “ABD bir taraftan Çin’in desteğini ve iş birliğini arzuluyor, diğer taraftan ise Çin’e yaptırım tehdidinde bulunuyor. ABD’ye herhangi bir yöntemle Çin’in meşru hak ve çıkarlarına zarar vermeme çağrısında bulunuyoruz. ABD’nin bildiğini okuması halinde Çin, kesinlikle güçlü bir karşılık verecektir.” dedi.

Kaynak: CRİ Türkçe