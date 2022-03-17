Lavrov BAE'li mevkidaşıyla, Ukrayna savaşını görüştü

Lavrov ve Al Nahyan, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'da devam eden savaşa değinen Lavrov, "Mariupol kentinden 33 bin kişi tahliye edilebildi. Bunların birçoğu Rusya'ya giden rotaları seçti" dedi.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ise Ukrayna'da barışın sağlanması gerektiğini belirterek, "Tüm uluslararası güçlerin bölgesel ve uluslararası platformlarda barışın sağlanması yönündeki arabuluculuk girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Ukrayna'da savaşın durdurulması için gerekli desteği vermeye ve bu ülkeye insani yardım yapmaya hazır olduklarını dile getiren Al Nahyan, "İlgili tarafların karşılıklı olarak çözüme varabileceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber