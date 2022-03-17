  1. Dünya
  2. Ortadoğu
17 Mar 2022 17:05

Lavrov BAE'li mevkidaşıyla, Ukrayna savaşını görüştü

Lavrov BAE'li mevkidaşıyla, Ukrayna savaşını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı görüştü.

Lavrov ve Al Nahyan, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'da devam eden savaşa değinen Lavrov, "Mariupol kentinden 33 bin kişi tahliye edilebildi. Bunların birçoğu Rusya'ya giden rotaları seçti" dedi.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ise Ukrayna'da barışın sağlanması gerektiğini belirterek, "Tüm uluslararası güçlerin bölgesel ve uluslararası platformlarda barışın sağlanması yönündeki arabuluculuk girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Ukrayna'da savaşın durdurulması için gerekli desteği vermeye ve bu ülkeye insani yardım yapmaya hazır olduklarını dile getiren Al Nahyan, "İlgili tarafların karşılıklı olarak çözüme varabileceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1901101
https://tr.mehrnews.com/news/1901101/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler