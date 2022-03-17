Rusya-Ukrayna anlaşması sızdırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta Ukrayna’yı askersizleştirme ve Nazilerden arındırma harekatı 22 gününe girerken, barış görüşmeleri de devam ediyor.

Dün altıncısı yapılan Rusya- Ukrayna görüşmeleri sonrası, İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya ve Ukrayna’nın savaşı bitirmek için 15 maddelik bir anlaşma planının taslağı üzerinde çalıştığını duyurdu.

Plana göre, Kiev’in tarafsızlığını ilan etmesi ve askeri güçlerinin sınırlarını kabul etmesi durumunda Rusya'nın ateşkes ilan edeceği öne sürüldü.

Türkiye ayrıntısı dikkat çekti

Gazeteye konuşan yetkililer, “Kiev’in NATO’ya katılma isteğini geri çekmesi ve ABD, İngiltere ve Türkiye gibi müttefiklerin koruması karşılığında, Ukrayna topraklarında yabancı askeri üs ve silahlara ev sahipliği yapmayacağını” ifade ettiler.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin kıdemli danışmanı Mykhailo Podolyak, yapılacak herhangi bir anlaşmada Rusya’nın 24 Şubat’tan beri ele geçirdiği bölgeleri terk etmesini isteyeceklerini belirtti.

Kaynak: Milli Gazete