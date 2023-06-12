Devrim Muhafızları gemileri uzun menzilli füzelerle donatıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tangsiri konuk olduğu radyo programında ülkenin savunma sanayi sektöründe elde ettiği başarıları anlattı.

İran'ın savunma alanındaki kazanımlarının yaptırım döneminde gerçekleştiğini kaydeden Tuğamiral Tangsiri, "Ülkenin ilerleyişini halkımıza özellikle de gençlere anlatmalıyız." dedi.

Tuğamiral Tangsiri, "Gemilerimiz ilk kez dikey atım sistemi ve 2 bin km menzile sahip füzelerle donatıldı." dedi.

Tuğamiral Tangsiri ayrıca, "Düşman ne yaptığımızı biliyor, bu yüzden hedeflerimize ulaşmamızı engellemek için sorun yaratmaya çalışıyor." diye konuştu.