  1. İran
12 Haz 2023 11:07

Devrim Muhafızları gemileri uzun menzilli füzelerle donatıldı

Devrim Muhafızları gemileri uzun menzilli füzelerle donatıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Tangsiri, savaş gemilerinin uzun menzilli füzelerle donatıldığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tangsiri konuk olduğu radyo programında ülkenin savunma sanayi sektöründe elde ettiği başarıları anlattı.

İran'ın savunma alanındaki kazanımlarının yaptırım döneminde gerçekleştiğini kaydeden Tuğamiral Tangsiri, "Ülkenin ilerleyişini halkımıza özellikle de gençlere anlatmalıyız." dedi.

Tuğamiral Tangsiri, "Gemilerimiz ilk kez dikey atım sistemi ve 2 bin km menzile sahip füzelerle donatıldı." dedi.

Tuğamiral Tangsiri ayrıca, "Düşman ne yaptığımızı biliyor, bu yüzden hedeflerimize ulaşmamızı engellemek için sorun yaratmaya çalışıyor." diye konuştu.

News Code 1909812

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