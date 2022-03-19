Çin’de koronavirüsten 14 ay sonra ilk ölümler görüldü!

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ve uzun vakit merkez üssü olduğu Çin, ‘0 olay’ taktiğini devam ettiriyor. Ancak Omicron varyantının bulaşıcılığının da tesiriyle ülkede son günlerde görülen olay çoğalışları evham yaratıyor.

Çin, Ocak 2021’den beri ilk kere koronavirüsten vefat bildirirken, gidişat ülkede hem paniğe hem de politik çalkantılara neden oldu.

Bugün açıklanan bu iki Covid-19 vefatı Omicron’un önlenemez tesirine bağlandı.

Jilin eyaleti yeni 'ülke içi' salgının merkezi oldu

Ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde gerçekleşen bu ölümlerle birlikte ülkenin toplam koronavirüs ölüm sayısı da 4 bin 638’e yükselmiş oldu.

Vakalar ve ölümler hep aynı eyaletten

Çin, cumartesi günü itibarıyla ülke içi kaynaklı 2 bin 157 vaka bildirdi. Bu vakaların büyük çoğunluğunun da ölümlerin yaşandığı Jilin’de olduğu açıklandı. Eyalette bunun üzerine acil olarak dolaşım yasağı yürürlüğe kondu ve halka eyalet sınırlarından geçiş için özel izin alma zorunluluğu getirildi.

Wuhan’da ortaya çıkan salgından beri 0 vaka politikasını sürdüren ülkede görülen tek bir vaka bile sıkı karantina ve o bölgeye uygulanan sokağa çıkma yasaklarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çin, bununla birlikte toplu testler ve vaka takipleriyle ülke içi salgınların şehirler arasındaki yayılımını azaltıyor.

Böylelikle salgının içindeki ‘salgın kümeleri’ kontrol altında tutuluyor ve Çin haklı da bu zorlu şartların destekçisi olmaya devam ediyor. Bu koşullar, koronavirüs salgını Çin’de ortaya çıkmış olsa bile ülkeyi en az Covid-19 ölümü yaşanan yerlerden bir yapmayı başardı.

Hükümette deprem

Şimdi ise, Omicron varyantının da etkisiyle Çin, 2019’dan beri en kötü salgın şartlarını yaşamaya başladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de, durumun giderek zorlaşmaya başladığını kabul ederek halkın üzerinde büyük baskı yaratan koşullarla ilgili açıklama yaparak ‘Minimum bedel, maksimum etki’ politikasına geçilebileceğinin sinyallerini verdi.

Kaynak: Hürriyet