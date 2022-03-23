İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 67 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 123 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 802'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 144 bin 532'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 816'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 837 bin 721'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.