İran'da COVID-19 salgınında vefat sayısı azalıyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 52 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 256 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 662'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 142 bin 289'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 936'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 828 bin 714'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.