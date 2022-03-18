İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 91 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 175 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 478'e, vaka sayısı ise 7 milyon 137 bin 894'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 167'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 812 bin 5'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.