Ülke ekonomisinin büyümesi için bilgi tabanlı ekonomiye doğru ilerlemeliyiz

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle bugün canlı yayında bir konuşma yaptı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei yaptığı konuşmada ekonomi konusuna değinerek, “Ekonomi konusunu yılın ilk gününde gündeme getirmemizin nedeni, ekonominin öneminden dolayıdır. Ekonomide adalet olursa tüm ilerleme alanları aktif olacaktır” dedi.

Ayetullah Hamanei, “Son 10 yılda bir dizi ekonomik zorlukla karşı karşıyayız. Bu sorunlarda kurtulmamız ve insanlar için barış yaratmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

Ekonomide asıl meselenin milli üretim olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, “Hükümetler ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar ancak ekonomi konusu ülkenin üst düzey yöneticilerinin asıl meselesidir” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, ülke ekonomisinin büyümesi için kararlılıkla bilgi tabanlı ekonomiye doğru ilerlenmesi gerektiğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pakistan'a gitti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere üst düzey bir heyetin eşliğinde Pakistan'a gitti.

İran Savunma Bakanı'ndan Nevruz Bayramı mesajı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani, yayınladığı ayrı ayrı mesajlarda Nevruz Bayramını Azerbaycan, Ermenistan, Türmenistan, Pakistan, Tacikistan, Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan savunma bakanlarına tebrik etti.

Tuğgeneral Aştiyani kaleme aldığı mesajda, "Baharın gelişiyle birlikte başta bölge halkı olmak üzere tüm dünya için barış ve huzur diliyorum. Yeni yılda bölgede barış ve huzurun pekişmesini ve işbirliklerinin gelişmesini temenni ediyorum" ifadesine yer verildi.

İran'da COVID-19 salgınında vefat sayısı azalıyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 52 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 256 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139 bin 662'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 142 bin 289'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 936'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 828 bin 714'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.