Petrol haftaya düşüşle girdi

Petrol fiyatlarında tüm dünyayı etkisi altına alan sert dalgalanmanın ardından yeni hafta aşağı yönlü başladı.

Brent petrol yüzde 2'ye yakın düşüşle 110 dolar seviyesinden işlem görürken, ABD tipi ham petrol de 107 doların altını test etti.

Fiyatlarda Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden olumlu sinyaller gelmesi etkisini gösterdi.

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının toplantısından ateşkes konusunda somut bir adım çıkmazken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yapılan müzakerelerde pozitif gelişmeler olduğuna işaret etmişti.

Putin, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya "Bizim tarafımızdaki müzakerecilerin aktardıklarına göre belirli pozitif gelişmeler var" ifadelerini kullandı.

Putin görüşmelerin neredeyse her gün olduğunu belirtti.

Bunun yanında sorunun çözümü için diplomatik çabaların devam ettiği izlendi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Türkiye’nin ev sahipliğindeki üçlü toplantının yanı sıra G7 ve Avrupa Birliğinin (AB) Moskova’ya yönelik yaptırımlarını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ile Kuleba’nın telefonda görüştüğünü bildirdi.

Kaynak: Bloomberg