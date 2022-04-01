İran'ın petrol üretimi yaptırım öncesi seviyelere ulaştı

İran devlet televizyonuna konuşan Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkenin petrol üretim kapasitesinin yaptırım öncesi seviyelere döndüğünü söyledi.

Ovci, “Petrol üretim kapasitesi günde 3,8 milyon varile, doğalgaz üretimi ise günde 705 milyon metreküpe ulaştı.” dedi.

Ayrıca Bakan Ovci, petrol ve doğalgaz ihracatında geçen yıl düşüş yaşandığını ancak bu yıl ihracat rakamlarını artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, "Hükümetimiz döneminde petrol ihracatı yüzde 40 arttı. Buradan elde edilen para da ülkeye dönüyor." demişti.