İran'da günlük vefat sayısı 50'nin altına indi

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 743 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 109'a, vaka sayısı ise 7 milyon 156 bin 746'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 477'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 863 bin 298'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.