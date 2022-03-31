İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 487 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 204'e, vaka sayısı ise 7 milyon 162 bin 220’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 596’sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 873 bin 642’ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.