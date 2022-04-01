İran'da vefat sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 36 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 264 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 240'a, vaka sayısı ise 7 milyon 164 bin 484’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 633’üsünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 877 bin 834’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.