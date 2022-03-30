Tel Aviv’deki eylem Filistin haritasını yeniden çizdi

Arap medyasına göre, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün akşam saatlerinde Tel Aviv’de gerçekleştirilen şehadet eylemi ile ilgili olarak yazılı açıklama yayınladı.

Bu eylemden dolayı memnuniyetini dile getiren Heniyye, “Filistin halkı ve özgürlük severler, Ziya Hamarişe’nin kahramanca eyleminden gurur duymaktadır. Hamarişe bu eylemle Siyonist Rejim’in tüm yapısı sarstı ve Filistin halkı arasında mübarek toprakları koruma ruhunu yaşatan Toprak Günü arifesinde vatanın haritasını yeniden çizdi.” dedi.

Heniyye, “Hamarişe yaptığı eylemle, geleceğin Siyonist Rejim’in, uzlaşmacıların ve bu rejimle uyumlu olanların değil, Filistin topraklarının meşru sahiplerinin elinde olduğu mesajını verdi.” ifadelerini kullandı.

Tel Aviv kentinde üç farklı noktada gerçekleştirilen şehadet eylemlerinde 5 işgalci yerleşimci öldürülürken bazı işgalciler de yaralandı.

Bu eylemlerle birlikte, son 8 gün içinde Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesinde gerçekleştirilen 3 şehadet eyleminde öldürülen toplam işgalci sayısının 11'e çıktığı ifade edildi.

İşgal ordusunun yayınladığı haberde motosikletli bir silahlı kişinin Tel Aviv'in doğusundaki Beni Berrak içinde üç ayrı noktada ateş ettiği ifade edildi.

Yerel kaynakların verdiği bilgilerde şehit edilen eylemcinin Cenin ahalisinden ve özgürleştirilmiş eski esirlerden 27 yaşındaki Ziya Hamarişe olduğu belirtildi.