Halid Meşal: Direnişin eli her an tetikte

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Yurt Dışı Teşkilatı Başkanı Halid Meşal, internet ortamında yayınlanan sohbetinde Filistin meselesiyle ilgili son gelişmeler hakkında bazı önemli mesajlar verdi. Direnişin elinin her an tetikte olduğunu belirtirken Ramazan ayında da bazı sürpriz gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti.

Meşal, "Direniş Devam Ediyor" başlığıyla dün (30 Mart Çarşamba) akşam düzenlediği internet sohbetinde, bu yılın Ramazan ayının zor bir dönem olacağını ve birtakım sürpriz gelişmelere sahne olabileceğini, çünkü işgal rejimi bir yandan baskınlarını ve düşmanlıklarını sürdürürken kendisi için bedavaya bir sükûneti garanti etmeye çalıştığını dile getirdi.

Meşal, son Tel Aviv eyleminin seçilen yolun direniş olduğunu gösterdiğine, normalleşmeye ve masa başı pazarlıklarına da artık son dediğine dikkat çekti.

Meşal, Filistin halkının birikiminin olduğunu, direniş bayrağının da bir bölgeden diğer bölgeye, bir nesilden diğer nesile aktarıldığını, bu yüzden bir dönem direniş eylemleri Gazze'de etkisini gösterirken, bir başka dönem Batı Şeria bölgesinde etkili olduğunu, şimdi de 1948'de işgal edilmiş bölgede kendisini gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi