Filistin direnişi Tel Aviv'deki şehadet eyleminden memnun

Filistin medyasına göre; Hamas, dün (29 Mart Salı) akşam eylemin gerçekleştirilmesinden kısa bir süre sonra yayınladığı bildiride Filistin halkının evlatlarının, Filistin topraklarının her bir karışı üzerinde gerçekleştirdiği tüm kahramanca eylemlerin işgal terörüne, onun Filistin toprağına, halkına ve mukaddesatına yönelik suçlarının artmasına karşı verilen doğal ve meşru bir cevap olduğunu ifade etti.

Hamas açıklamasında; "Biz, işgalciyi, ihlallerini ve suçlarını artırma gafletinden dolayı defalarca uyardık. Filistinli halkımız onun önünde elleri kolları bağlı bir halde duracak değildir. Onun terörüne mümkün olan bütün yollarla karşılık verecek, Kudüs'ünü, Aksa'sını ve işgal altındaki bütün toprağını koruyacaktır. Onu kapsamlı bir direnişle savunacaktır ki bu da işgalciyi geri adım atmaya zorlayacak bir şekilde birbirini izleyecek, onun düşmanca tutumunu frenleyecektir." ifadelerine yer verdi.

Bu arada Filistin'deki muhtelif direniş hareketleri ve bu hareketlerin liderleri de yaptıkları açıklamalarda işgalciye karşı gerçekleştirilen Tel Aviv eyleminden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, eylemciyi tebrik ettiklerini belirttiler.

Dün akşam saatlerinde Tel Aviv'de işgal güçlerine yönelik olarak gerçekleştirilen feda eyleminde 5 işgalcinin öldürüldüğü, 6 işgalcinin ise yaralandığı haber verilmişti.