Kaşıkçı’nın katilleri Riyad'daki lüks villada kalıyor

Sputnik'e göre; İngiliz Guardian gazetesi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katillerinin Suudi Arabistan hükümetinin işlettiği bir yerleşkede kaldıklarını bildirmişti.

Bunun üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Cemal Kaşıkçı’nın katillerinin Riyad'daki lüks villada yaşadığı bildiriliyor. Bu beni şaşırtmadı. Çünkü mahkeme cinayetin asıl planlayıcılarını görmezden gelip birkaç suikastçıya odaklanmıştı; Bu, adaletle dalga geçmek ve cinayet emrini verenlere dokunulmazlık sağlamak anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş, bir daha çıkamamıştı.

