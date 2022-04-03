İran'da 25 ay sonra okullar yüz yüze eğitime açıldı

İran'da koronavirüs (Kovid-19) ölüm ve vaka sayılarının azalmasıyla birlikte okullarda yüz yüze eğitim bugün başladı.

Tahran'da Nevruz Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde toplu taşımada ve trafikte yoğunluk yaşandı.

İran genelinde tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 15 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, bugün itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak.

Yüz yüze eğitim kurallarına göre okullarda maske kullanılacak.

Ülkede eğitimcilere ve okul personellerine aşı zorunluluğu getirilmişti.