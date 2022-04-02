İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 887 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 277'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 166 bin 371’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 697’sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 882 bin 30’a ulaştı." ifadesi kullanıldı.