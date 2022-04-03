Reisi ve Berhem Salih telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih bugün telefonda görüştü. Reisi, telefonla görüştüğü Berhem Salih’in Ramazan ayını tebrik etti.

İran’ın Irak'ın birliğini, bağımsızlığını, güvenliğini ve bölgesel ile uluslararası statüsünün yükseltilmesini desteklediğini vurgulayan Reisi, "Irak'taki en ufak bir güvensizliğin tüm bölgenin zararına olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Irak halkının çıkarlarının gerçekleşmesini ve bu ülkede güçlü bir hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi,Tahran ve Bağdat'ın sadece komşuluk ilişkileri olmadığını, iki ulusun kardeşlik ve akrabalık bağları da olduğuna dikkati çekerek, "İran ile Irak arasındaki ilişkileri geliştirmek için iyi adımlar atıldı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesini tüm alanlarda geliştirme konusunda kararlıyız.” ifadesini kullandı.

Yabancıların müdahalesi olmadan bölgede güvenlik ve barışı tesis etme çabalarının önemine değinen Reisi, şöyle devam etti:

"Gün geçtiğçe İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin ABD'nin bölgedeki Müslüman milletlere özellikle Irak’a asla acımadığı yönündeki ifadelerin doğruluğu ortaya çıkıyor ve aynı zamanda yabancıların sadece kendi çıkarları ve şahsi hegemonya peşinde koştuğu herkes tarafından anlaşıldı.”

Cumhurbaşkanı Reisi, "Bölgede ABD'nin ve Siyonist Rejim'in hegemonik hedeflerine göz yuman her ülke, hem kendi milletinin çıkarlarını çiğnemiş olur hem de öfkelenen Müslüman milletlerin tepkisini toplar." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı da, “Bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması çok önemlidir ve bu konuda İran İslam Cumhuriyeti'nin aktif bir rol oynadığına inanıyoruz.” diye konuştu.