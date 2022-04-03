Cumhurbaşkanı Reisi, Ramazan ayını tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İslam ülkelerinin liderlerine gönderdiği ayrı ayrı tebrik mesajında, ''Kur'an'ın indirildiği ve insanın kaderinin Kadir Gecesi gibi bir gecede belirlendiği bu mübarek ay, Müslümanlar ve Allah'ın salih kullarının günahtan sakınmaları, nefislerini arındırmaları, takva sahibi olmaları ve Allah'a yakınlaşmaları için bir fırsattır." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, merhamet ve mağfiret dolu bu ayın bereketiyle, İslam ülkelerinin lider ve düşünürlerinin çabalarıyla, Müslüman milletler arasında artan gönül birlikteliği ve dayanışmanın, birliğin güçlenmesi için etkili adımlar atılması ümidini dile getirdi.

Tekfirci terör örgütlerinin yanı sıra bölücü akımların ortadan kaldırılması dileğinde bulunan Reisi, "Umarız Filistin başta olmak üzere tüm dünyada zulüm ile adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını, barış ve güvenliğin tesis edilmesine tanık oluruz." ifadesini kullandı.

İran'da ramazan hilalinin görünmemesi nedeniyle pazar günü (3 Nisan) oruç tutulacağı duyurulmuştu.

Bazı İslam ülkeleri Cumartesi gününü mübarek Ramazan ayının ilk günü olarak ilan etmişti.